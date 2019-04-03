بوتفليقة يطلب من الجزائريين العفو والمسامحة والصفح

أفادت وكالة الأنباء الجزائرية بأن الرئيس المنتهية عهدته عبد العزيز بوتفليقة وجه رسالة الى الشعب الجزائري، طالبا فيها "الـمسامحة والـمعذرة والصفح عن كل تقصير" ارتكبه في حقه.