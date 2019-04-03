الكرملين يعلن أن ما يجري في الجزائر شأن داخلي ويجب تفادي أي تدخل خارجي فيه
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الكرملين يعلن أن ما يجري في الجزائر شأن داخلي ويجب تفادي أي تدخل خارجي فيه

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العرب اليوم - الكرملين يعلن أن ما يجري في الجزائر شأن داخلي ويجب تفادي أي تدخل خارجي فيه

الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة
موسكو - العرب اليوم

  أعلنت موسكو عن أملها في أن تتم عملية الانتقال السياسي في الجزائر من دون تدخل خارجي، وذلك بعد أن استقال الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة من منصبه مساء الثلاثاء تحت ضغط الشارع الجزائري، وبعد أن قضى عشرين سنة في الحكم.  

 

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الكرملين يعلن أن ما يجري في الجزائر شأن داخلي ويجب تفادي أي تدخل خارجي فيه الكرملين يعلن أن ما يجري في الجزائر شأن داخلي ويجب تفادي أي تدخل خارجي فيه



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الكرملين يعلن أن ما يجري في الجزائر شأن داخلي ويجب تفادي أي تدخل خارجي فيه الكرملين يعلن أن ما يجري في الجزائر شأن داخلي ويجب تفادي أي تدخل خارجي فيه



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