سليماني: التواجد الأميركي في العراق هدفه تهديد إيران

قال قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني اللواء قاسم سليماني، ان الوجود الأميركي في العراق كان ومازال يشكل تهديداً لإيران.

وأكد سليماني في تصريح، أن وجود القوات الأميركية داخل الأراضي العراقية يشكل خطرا مستمرا لإخافة سوريا ولبنان وإيران، مشيرا الى أن اسرائيل تتحرك ضد لبنان للقضاء على حزب الله على أساس أن إيران لا تستطيع فعل شيء، وأن هذه الظروف فرصة لشن حرب خاطفة للتدمير والتغيير الديمغرافي للمنطقة.

وأضاف أن واشنطن حشدت قواتها في المنطقة على نحو كبير، وأن حجم القوات الأميركية في المنطقة لم يكن له مثيل حتى خلال الحرب العالمية الثانية من ناحية الكم والنوع.