نجيب بوكيله فلسطيني يفوز بالانتخابات الرئاسية في السلفادور

أعلن نجيب بوكيله، الذي يعرف بالإسبانية بـ "ناييب بوكيلي" المنحدر من أصول فلسطينية، فوزه في الجولة الأولى للانتخابات الرئاسية في السلفادور عقب فرز أغلبية الأصوات في انتخابات الرئاسة.

وتعهد بوكيله الذي كان رئيساً لبلدية العاصمة السلفادورية، بمكافحة الفساد والعصابات المجرمة المسؤولة عن واحدة من أعلى معدلات جرائم القتل في العالم.

وقال بوكيله في كلمة أمام مناصريه قبل الإعلان رسمياً عن نتائج الإنتخابات: " إننا نصنع التاريخ الآن ، ويمكننا الإعلان بكل ثقة عن فوزنا برئاسة الجمهورية".

Image caption نجيب بوكيله أثناء اجتماعه مع مؤيديه يلتقط صورة سيلفي

"مثير للجدل"

يجيد نجيب بوكيله اللغة الإنجليزية إلى جانب الإسبانية والعربية.

وقد أثار غضب الفلسطينيين عندما قام بزيارة رسمية مع زوجته السلفادورية إلى إسرائيل أثناء ترأسه لبلدية سان سلفادور العام الماضي.

وبحسب دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية، فقد أثارت زيارته جدلاً واسعاً بين الفلسطينيين داخل الأراضي الفلسطينية والمنفى، كونه ابن رجل عُرف بعمله من أجل قضايا الشعب الفلسطيني، وخاصة عندما انتشرت صوره وهو يؤدي الطقوس اليهودية عند حائط البراق ونصب الهولوكوست في جبل هرتزل في القدس.



