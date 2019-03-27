الجيش الإسرائيلي يرد على صواريخ غزة بسلسلة من الضربات الجوية

وجه الجيش الإسرائيلي، سلسلة من الضربات الجوية مستهدفا مواقع لحركة المقاومة الإسلامية حماس.

وجاء القصف ردا على عمليات إطلاق صواريخ من غزة في اتجاه إسرائيل. وتوسطت مصر لوضع حد للتصعيد.

ومن جهة أخرى أصيب الأربعاء مسعف متطوع بنيران إسرائيلية في مواجهات في مخيم الدهيشة للاجئين قرب بيت لحم بالضفة الغربية، بحسب ما ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية.