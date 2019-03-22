مقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة

بمقتل فلسطينيين اثنين برصاص الجيش الإسرائيلي في الصدر أثناء مشاركتهما في مسيرات العودة شرقي منطقة البريج في القطاع.

وقد أعلنت وزارة الصحة في القطاع بوقت سابق أن الطواقم الطبية في مجمع الشفاء الطبي تجري تدخلاتها الطبية لإنقاذ حياة 3 مواطنين.

وأصيب 55 مواطنا برصاص الجيش الإسرائيلي، فيما رصدت الصحة 3 انتهاكات بحق الطواقم الطبية أصيب خلالها عدد من المسعفين بإصابات مختلفة وتضررت سيارة إسعاف.

وقالت وزارة الصحة إن "قوات الاحتلال الإسرائيلي تركز استهدافها للنقاط الطبية وسيارات الإسعاف بشكل متكرر حيث تضررت سيارة إسعاف شرق غزة".