نيوزيلندا تعيد افتتاح المسجدين وتسلمهما إلي المجتمع الإسلامي

أعادت الحكومة النيوزيلندية, اليوم /السبت/, افتتاح مسجدي مدينة كرايستشيرش اللذين شهدا هجوما إرهابيا الأسبوع الماضي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات, في لحظة ذات أهمية خاصة وكبيرة لمرتادي المسجدين والمجتمع الإسلامي في نيوزيلندا.

وسلمت الشرطة المحلية المسجدين مرة أخرى للمجتمع الإسلامي وأزالت الحواجز الأمنية بعد أن سمحت لمجموعات من الرجال والنساء والعائلات والصحفيين بدخول المسجد وأداء الصلاة.

وأضافت الصحيفة أن أي آثار للهجوم الإرهابي اختفت تماما وانتشرت رائحة الطلاء الأبيض الجديد وتمت إخفاء آثار الرصاصات في الجدران واستبدال النوافذ المكسورة, لكن تظل بعض غرف المسجد مغلقة ولم يتم السماح لأحد بدخولها.

وستظل الشرطة في حراسة المسجدين وكذلك كل مساجد نيوزيلندا, إلا أنها خفضت من كثافة الحواجز الأمنية وتم فتح الطرق المغلقة في محيط مسجدي "النور" و"لينوود", مضيفة أن الشرطة شكرت هؤلاء الذين تأثروا بإغلاق الطرق على صبرهم وتعاونهم.