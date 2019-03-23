استنفار أمني عقب تهديدات بالقتل لرئيسة وزراء نيوزيلندا

وصلت إلى رئيسة وزراء نيوزيلندا، جاسيندا أرديرن، تهديدات بالقتل، عقب موجة الإشادة الكبيرة التي حظيت بها على مستوى العالم لتعاملها مع مجزرة المسجدين.