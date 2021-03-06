السيسي يؤكد رفضه سياسة الأمر الواقع بشأن سد النهضة
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السيسي يؤكد رفضه سياسة الأمر الواقع بشأن سد النهضة

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العرب اليوم - السيسي يؤكد رفضه سياسة الأمر الواقع بشأن سد النهضة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
الخرطوم - العرب اليوم

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر والسودان تربطهما روابط جغرافية واجتماعية وأمنية ستبقى مستمرة، مشيراً إلى أنه نقل رسالة دعم ومساندة من المصريين إلى السودان، مؤكداً دعمه تشكيل "رباعية إفريقية أوروبية أميركية أممية"، للتوسط في أزمة سد النهضة.

وأضاف السيسي في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس المجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، أن مصر ستظل تدعم السودان وجهوده في التنمية والاستقرار والازدهار، مشدداً على تكثيف التنسيق السياسي والاستمرار في الكثير من المشاريع المشتركة، مؤكداً سعي بلاده لاستثمار الإمكانات الضخمة في البلدين لما فيه مصلحة الشعبين.وبيّن أنه بحث مع البرهان ملف سد النهضة ومستجداته، مشدداً على أهمية التشاور والتنسيق الثنائي في ما يخص هذا الملف، مجدداً الدعوة لاتفاق عادل بخصوص ملء السد، ورفض سياسة فرض الأمر الواقع، والإجراءات الأحادية الإثيوبية، لما لها من أضرار على مصر والسودان.

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السيسي يؤكد رفضه سياسة الأمر الواقع بشأن سد النهضة السيسي يؤكد رفضه سياسة الأمر الواقع بشأن سد النهضة



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