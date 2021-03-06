البرهان سؤكد أنه ناقش مع الرئيس المصري الملفات التي تدعم التعاون المشترك

قال الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، إنه ناقش مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، كل الملفات التي تدعم التعاون المشترك بين البلدين.

وتوجه البرهان في مؤتمر صحافي مشترك، بالشكر إلى مصر لكل الدعم الذي تقدمه للسودان في كافة المجالات.