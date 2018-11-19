صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مراسم تدشين القسم البحري من خط أنابيب "التيار التركي"، اليوم الاثنين 19 تشرين الثاني/نوفمبر، أن مشروع "التيار التركي" أثبت فعالية التعاون مع تركيا في حل القضايا الأكثر تعقيدا.

وأشار بوتين إلى أنه يأمل في الحفاظ على وتيرة بناء "التيار التركي" وإطلاق المشروع حسب الخطة قبل نهاية عام 2019.

سبوتنيك