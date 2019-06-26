الرئيس العراقي برهم صالح يصف ما مرت به سورية على مدى السنوات الثماني الماضيةبأنها موجعة

وصف الرئيس العراقي برهم صالح ما مرت به سورية على مدى السنوات الثماني الماضيةبأنها موجعة نظرا لحجم الأضرار التي لحقت بالبشر والحجر . من وجهة نظر العراق يجب وضع حد لهذه المعاناة بشكل عاجل وتربطنا بدمشق علاقات تعاون وثيقة على اكثر من صعيد . وقال نخن قلقون لعدم حل التوتر الحالي الذي يهدد ليس استقرار سورية بل الدول المجاورة بس الحدود المفتوحة.