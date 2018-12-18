صوره جماعية للسيسي وزعماء الدول المشاركة في المنتدي الأفريقي الأوروبي

لتقطت صور جماعية للرئيس عبد الفتاح السيسي وزعماء وكبار المسئولين المشاركين فى المنتدى الأفريقى الأوروبى صباح اليوم الثلاثاء بالعاصمة النمساوية فيينا.

ومن المقرر ان يشارك الرئيس السيسي اليوم فى جلسات المنتدى ، الذى سيركز على سبل تعزيز التعاون الأفريقى الأوروبى فى مجالات التنمية والطاقة المستدامة والتجارة الالكترونية ومكافحة الهجرة غير الشرعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

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