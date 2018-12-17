الرئيس السيسي ومستشار النمسا يشهدان التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ومستشار النمسا سيباستيان كورتز - اليوم الاثنين - التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم فى عدة مجالات مختلفة.

وتم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن خط إنتاج فى مصر لتوريد المعدات، وكذلك فى مجالي التعليم العالى والبحث العلمى.

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