انطلاق فعاليات المنتدى الإفريقى الأوروبي في فيينا بمشاركة الرئيس السيسي

انطلقت فعاليات المنتدي الإفريقي الأوروبي بالعاصمة النمساوية فيينا، بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقد استقبل المستشار النمساوى الرئيس السيسى لدى وصوله مقر انعقاد افريقيا اوروبا رفيع المستوى بفيينا ، كما توافد الزعماء والقادة المشاركين منتدى افريقيا اوروبا رفيع المستوى.

كان السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، قال إن المنتدي سيشارك فيه لفيف من الزعماء والقادة الأفارقة والأوروبيين، لافتا إلى أن مشاركة الرئيس تأتى تلبيةً لدعوة كلٍ من المستشار النمساوى سيباستيان كورتز الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي والرئيس الرواندي بول كاجامي الرئيس الحالى للاتحاد الأفريقى.

وأضاف "راضى" أن توجيه الدعوة إلى الرئيس للمشاركة في أعمال المنتدى تنطلق من التقدير لدور ومكانة مصر الأفريقية والإقليمية، لا سيما في ضوء الرئاسة المصرية المقبلة للاتحاد الأفريقى خلال العام القادم 2019، لافتا إلى أنه من المقرر أن تتناول كلمة الرئيس خلال المنتدى رؤية مصر نحو دفع وتعزيز جهود التنمية في أفريقيا.

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