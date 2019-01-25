قوات الإحتلال الإسرائيلي يعتقل أسيراً محرراً من مخيم جنين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الجمعة، الأسير المحرر صهيب بسام السعدي من مخيم جنين.

وذكرت مصادر محلية لـ"وفا"، أن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة ومخيم جنين فجرا، واعتقلت الأسير المحرر صهيب السعدي بعد مداهمة منزل ذويه في المخيم.