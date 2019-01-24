قوات الإحتلال الإسرائيلي تعتقل ثلاثة مقدسيين ويمدد إعتقال آخرين

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، ثلاثة شبان من القدس المحتلة.

وقال مراسلنا إن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين موسى دبش، وشريف جعابيص من بلدة صور باهر جنوب شرق القدس، وحولتهما إلى مراكز توقيف واعتقال.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب عماد السلوادي بعد ان داهمت منزله وخربت محتوياته في بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة.

من جهة ثانية، مددت سلطات الاحتلال اعتقال الفتى المقدسي إبراهيم الجندي حتى الخامس عشر من الشهر المقبل، وعبد الله نجيب، وخالد السخن، ومحمد العتيق، حتى السابع من الشهر المقبل.

كما استدعى الاحتلال الشاب جاد الله خضر الرجبي (39 عاما)، من سكان بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى للتحقيق معه في مركز تابع للاحتلال وسط المدينة المقدسة.