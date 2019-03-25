استدعاء لواءين لقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى حدود قطاع غزة

أعلنت قوات الاحتلال الإسرائيلي في بيان لها أن حماس نفذت عملية إطلاق الصاروخ من قطاع "غزة" باتجاه وسط إسرائيل، الحديث عن صاروخ من إنتاج ذاتي ل حماس أطلق من منطقة تابعة لحماس. وحملت قوات الاحتلال "حماس" مسؤولية ما يحدث في القطاع أو ما ينطلق منه.

يذكر أن رئيس الأركان قد أنهى سلسلة اجتماعات لتقييم الوضع. وتم استدعاء لوائين عسكريين ومقر قيادة فرقة عسكرية. ومستعدين لكل الاحتمالات