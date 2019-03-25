نتنياهو يقرر قطع زيارته إلى أميركا بسبب صواريخ غزة

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الاثنين إنه سيقطع زيارته للولايات المتحدة بعد هجوم صاروخي قرب مدينة تل أبيب.

وأضاف "في ضوء الأحداث الأمنية قررت قطع زيارتي للولايات المتحدة" واصفا الهجوم بأنه جريمة بشعة ستؤدي إلى رد إسرائيلي قوي.

وأشار نتنياهو إلى أنه سيلتقي بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الساعات المقبلة ثم سيعود فورا إلى إسرائيل.