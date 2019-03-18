نتنياهو يؤكد انة سيرد على هجوم أرئيل ببناء 840 وحدة استيطانية
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نتنياهو يؤكد انة سيرد على هجوم أرئيل ببناء 840 وحدة استيطانية

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العرب اليوم - نتنياهو يؤكد انة سيرد على هجوم أرئيل ببناء 840 وحدة استيطانية

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
القدس المحتلة - العرب اليوم

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبدأ ببناء 840 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة أرئيل في أعقاب مقتل جندي إسرائيلي وحاخام على يد شاب فلسطيني.

وقال نتنياهو خلال زيارته لموقع الهجوم، اليوم الاثنين: "سنبدأ غدا ببناء 840 وحدة سكنية في أرئيل وفقا لما وافقنا عليه قبل سنتين"، مضيفا أن "الإرهابيين لن يتمكنوا من استئصالنا من هنا، بل سيحدث عكس ذلك".

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نتنياهو يؤكد انة سيرد على هجوم أرئيل ببناء 840 وحدة استيطانية نتنياهو يؤكد انة سيرد على هجوم أرئيل ببناء 840 وحدة استيطانية



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نتنياهو يؤكد انة سيرد على هجوم أرئيل ببناء 840 وحدة استيطانية نتنياهو يؤكد انة سيرد على هجوم أرئيل ببناء 840 وحدة استيطانية



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