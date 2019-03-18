نتنياهو يؤكد انة سيرد على هجوم أرئيل ببناء 840 وحدة استيطانية

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستبدأ ببناء 840 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة أرئيل في أعقاب مقتل جندي إسرائيلي وحاخام على يد شاب فلسطيني.

وقال نتنياهو خلال زيارته لموقع الهجوم، اليوم الاثنين: "سنبدأ غدا ببناء 840 وحدة سكنية في أرئيل وفقا لما وافقنا عليه قبل سنتين"، مضيفا أن "الإرهابيين لن يتمكنوا من استئصالنا من هنا، بل سيحدث عكس ذلك".