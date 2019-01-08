واشنطن تطلع حلفاءها على خطوات انسحابها من سورية

أعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها بخطوات انسحاب قواتها من شرقي سورية، بما يبدد جميع مخاوفهم وقلقهم.

وقال في حديث نشرته الخارجية الأميركية: "تحدثنا كثيرا معهم. لقد أبلغنا الجميع بشكل كامل وبالتفصيل. سنبقى على اتصال ونحرص على تبديد كل ما يقلقهم... أعتقد أن الجميع يدركون ما تقوم به الولايات المتحدة. على الأقل فهم ذلك أعضاء القيادات العليا في حكومات الدول الحليفة".