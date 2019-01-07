أردوغان يؤكد من الضروري التخطيط بكل عناية للانسحاب الأميركي من سورية وبالتعاون مع شركاء حقيقيين
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أردوغان يؤكد من الضروري التخطيط بكل عناية للانسحاب الأميركي من سورية وبالتعاون مع شركاء حقيقيين

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العرب اليوم - أردوغان يؤكد من الضروري التخطيط بكل عناية للانسحاب الأميركي من سورية وبالتعاون مع شركاء حقيقيين

رجب طيب أردوغان
أنقرة ـ العرب اليوم

أردوغان يؤكد من الضروري التخطيط بكل عناية للانسحاب الأميركي من سورية وبالتعاون مع شركاء حقيقيين

 

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أردوغان يؤكد من الضروري التخطيط بكل عناية للانسحاب الأميركي من سورية وبالتعاون مع شركاء حقيقيين أردوغان يؤكد من الضروري التخطيط بكل عناية للانسحاب الأميركي من سورية وبالتعاون مع شركاء حقيقيين



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أردوغان يؤكد من الضروري التخطيط بكل عناية للانسحاب الأميركي من سورية وبالتعاون مع شركاء حقيقيين أردوغان يؤكد من الضروري التخطيط بكل عناية للانسحاب الأميركي من سورية وبالتعاون مع شركاء حقيقيين



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خلال حفل "اليسوم هيفن الفني" السبت

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لوس أنجلوس ـ جمال أبو سمرا

ظهرت النجمة إميلي راتاجكوفسكي في إطلالة مذهلة في حفل "اليسوم هيفن الفني" في أنجلوس  ليلة السبت الماضية. وارتدت إميلي راتاجكوفسكي (27 عاما) أسفل السجادة الحمراء ثوب أحمر مذهل ، مما أدى أبرز مفاتنها  بجانب العديد من الحضور . كما شاركت بالحفل مالين أكرمان وليلي كولينز في الحدث الفني السنوي. وكانت إطلالة إيمي متوهجة مع ثوبها الأحمر الناري بخط العنق المنخفض ،بالإضافة إلى شعرها الأسود المنسدل على كتفيها الذي أضاف لها مزيدا من التوهج والجاذبية على السجادة الحمراء. وأضافت إلى فستانها الرائع حذاء أسواد عال مع أقراط متدلية ومتلألئة ،كما وضعت طلاء الشفاه أحمر الفاتح وحمرة خدود حمراء. واستخدمت ماكياج عيون المتناسق. كما شوهد في الحفل عدد من النجمات مثل مالين أكرمان تلك النجمة البالغة 40 عاما والتي جذبت الأنظار إليها بفستان زمردي مفتوح الساق كاشفاٌ عن ساقيها الطويلة. وحضرت النجمة  ليلي…

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