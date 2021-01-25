أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أمس إصابته بفيروس كورونا " كوفيد - 19" .وقال الرئيس المكسيكي - على صفحته على موقع تويتر - إن الفحوصات أثبتت إصابته بـ" كوفيد - 19" .. لافتا إلى أن الأعراض خفيفة وأنه يتلقى العلاج الطبي.. مضيفا أنه سيتابع الشؤون العامة للبلاد خلال فترة تلقي العلاج وأن وزير داخليته سيدير مؤتمره الصحفي الصباحي المعتاد في غيابه.