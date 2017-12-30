أعلن نائب رئيس كتلة الأحرار في التيار الصدري محمد هوري، السبت، تجهيز حركة سياسية جديدة باسم "الاستقامة " تبناها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للدخول في الانتخابات المقبلة.
وقال هوري إن "حركة الاستقامة يراد لها أن تكون عابرة للطائفية والمسميات، وتتفق مع من يعملون في الفضاء الوطني وبعيدة عن الحزبية الضيقة".
وأضاف هوري أن "الحركة الجديدة لن تضم أيًا من الوجوه والشخصيات من كتلة الأحرار"، مبينًا أن الأخيرة "لن تشترك بالمجمل في الانتخابات المقبلة.
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ظهرت النجمة العالمية شارون ستون، في إطلالة ساحرة ومشرقة، ليلة الخميس، خلال إحدى الحفلات الخيرية في بلدة سانت موريتز السويسرية، والتي أقامتها مؤسسة بلانيت هوب، وذلك بعد أن أعلنت، أخيرًا، عن خططتها لقضاء موسم عيد الميلاد في جبال سويسرا، للتمتع ببعض رحلات التزلج. وتألّقت ستون البالغة من العمر 59 عامًا، في فندق كمبينسكي، بفستان أسود طويل شفاف مزّين من الأعلى بـ"الدانتيل"، وجذبت أنظار الحضور بخصرها النحيل حيث كان فستانها مشدودًا بحزام معدني كبير الحجم، ما كشفت عن لياقتها البدنية الشبابية بالرغم من كبر سنها، وأكملت ستون أناقتها بزوج من الأقراط المتلألئة وخاتم كبير الحجم، مع زوج من الأحذية السوداء ذات كعب عال، ومكياج ناعم مع أحمر الشفاه الوردي. وانضمت النجمة الشهيرة، في الحدث الذي أقيم لصالح مؤسسة بلانيت هوب، إلى أبنائها الثلاثة، وشقيقتها الصغرى كيلي ستورم، التي ظهرت بإطلالة أنيقة في
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