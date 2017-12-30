أعلن نائب رئيس كتلة الأحرار في التيار الصدري محمد هوري، السبت، تجهيز حركة سياسية جديدة باسم "الاستقامة " تبناها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر للدخول في الانتخابات المقبلة.

وقال هوري إن "حركة الاستقامة يراد لها أن تكون عابرة للطائفية والمسميات، وتتفق مع من يعملون في الفضاء الوطني وبعيدة عن الحزبية الضيقة".

وأضاف هوري أن "الحركة الجديدة لن تضم أيًا من الوجوه والشخصيات من كتلة الأحرار"، مبينًا أن الأخيرة "لن تشترك بالمجمل في الانتخابات المقبلة.