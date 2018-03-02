5 ملايين دولار من تركيا لتمويل قوة الساحل الأفريقي

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في نواكشوط مساهمة بلاده بـ5 ملايين دولار لتمويل القوة العسكرية التي شكلتها خمسة بلدان أفريقية، هي مالي وموريتانيا وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، لمكافحة المجموعات المتطرّفة الناشطة في منطقة الساحل. ورفع ذلك الى 418 مليون يورو إجمالي المساهمات في قوة الساحل التي يفترض أن تضم 5 آلاف جندي في منتصف السنة الحالية.
وقال ليل الاربعاء - الخميس قبل مغادرته موريتانيا الى السنغال، المحطة الثالثة من جولته في شمال أفريقيا وغربها، إنّ “تركيا ستقدم هذه المساعدة لأنها إحدى الدول التي تدرك أكثر من سواها الأخطار التي تواجهها دول الساحل”، ورحب الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز بمبادرة اردوغان لدول الساحل التي شدد على أنها تواجه خطر التطرف والتهريب والاتجار بالمخدرات، علماً أن إجمالي مساهمات قوة الساحل كان 414 مليون يورو، ارتفع الى 418 مليون يورو مع المساهمة التركية.
وأبدى اردوغان رغبته في تشجيع الاستثمار الخاص لرجال الأعمال الأتراك” في موريتانيا، علماً أن الزيارة شهدت توقيع البلدين في مجالات الصيد والزراعة وحماية الاستثمارات والسياحة والمناجم والمحروقات، وبعد محطته في السنغال، يختتم الرئيس التركي جولته الأفريقية بمحطة تستمر ساعات في مالي اليوم، علماً انه كان زار الجزائر مطلع الأسبوع.
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أثبتت كايا جيربر، براعتها في عرض الأزياء مرة أخرى، يوم الخميس، فظهرت على المدرج في عرض "كلو" خلال أسبوع الموضة في باريس، وقد اهتمت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد، البالغة من العمر 16 عاماً بالاكسسوارات الشتوية الأنيقة والملابس الغريبة الأنيقة، وصعدت على المنصة، بتصميمات لأليكسا تشونغ وإيزابيل هوبيرت، واستحوذت هذه التصميمات على مجموعة من الملابس الشتوية المحايدة والمصنوعة من اللون البرونزي، وهي مزينة بألوان المتلألئة، والاكسسوارات، وتجوّلت للمرة الأولى على المنصة في معطف شتوي كلاسيكي، مكون باللون البيج الرقيق، ومتداخل معه سلاسل لامعة مكتنزة، وكانت تتزين بربطة عنق زرقاء دافئة تحته، ومزينة بخيط متلألئ، مع تنورة قصيرة باللون البني ونفس لون الجوارب المضلع، وقد أضافت إلى ذلك المظهر حقيبة يد من الجلد البني الأنيق وحذاء ذات كعب أسود طويل. وتركت شعرها في موجات فضفاضة ووضعت الحد الأدنى من الماكياج، بخلاف
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