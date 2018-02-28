حضّت حركة "طالبان" الأفغانية الإدارة الأميركية على الانخراط في محادثات مباشرة معها للتوصل إلى «حل سلمي» ينهي 17 عامًا من النزاع في أفغانستان، وشكل ذلك الإشارة الأحدث من نوعها إلى رغبة الحركة في استكشاف آفاق الحوار مع الأميركيين في تغيير على ما يبدو في استراتيجيتها بعد أشهر من الهجمات المتصاعدة على أهداف تابعة لكابول، رداً على إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عزمه على إرسال تعزيزات إلى أفغانستان.

وتأتي دعوة "طالبان" قبل يوم من انطلاق الجولة الثانية من مؤتمر إقليمي للسلام في كابول، يناقش فيه ممثلو 25 دولة استراتيجيات لمكافحة الإرهاب وفض النزاع، وفي بيان نشرته ليل الاثنين- الثلثاء، أشارت «طالبان» إلى أنها «تدعو المسؤولين الأميركيين إلى محادثات مباشرة بخصوص حل سلمي للمستنقع الأفغاني مع المكتب السياسي للإمارة الإسلامية «، في إشارة إلى التسمية التي تطلقها الحركة على نفسها.

ولفت البيان إلى تقارير محلية أفادت بأن المندوبة الأميركية أليس ويلز ألمحت خلال زيارة أجرتها أخيراً لكابول بأن المجال لا يزال متاحاً لإجراء محادثات، ورأت الحركة في بيانها أنه سيكون عاملاً مساعداً على إيجاد حل، إذا قبلت الولايات المتحدة المطالب المشروعة للشعب الأفغاني وعبرت عن مخاوفها وقدمت طلباتها إلى الإمارة الإسلامية من خلال قناة سلمية».

ولم يصدر رد على العرض من المسؤولين الأميركيين الذين لطالما أصروا على أن أي محادثات يجب أن تشمل الحكومة الأفغانية في كابول، في الوقت ذاته، حضت كابول عناصر الحركة على اتخاذ «خطوات عملية»، إذ أكد الناطق باسم الحكومة هارون شاخنسوري أن «كل الأبواب مفتوحة لإجراء محادثات سلام». وقال في مؤتمر صحافي: «إذا كانوا أفغاناً فعليهم التحاور مع الحكومة الأفغانية. لن تحاورهم الولايات المتحدة».

لكن قيادياً بارزاً في «طالبان» أكد عدم اهتمام الحركة باشتراك الحكومة الأفغانية أو إسلام آباد، الداعم التاريخي للحركة، في أي محادثات محتملة. وقال القيادي: «نحن الأطراف الفعلية فلنجلس ونتحدث مباشرة من دون وجود طرف ثالث، لا باكستان ولا أفغانستان».

ويعد الانفتاح الذي تبديه «طالبان» تجاه إجراء مفاوضات، أمراً مستغرباً من الحركة التي لطالما كررت رفضها بدء محادثات مع الأميركيين قبل انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان.

وبعد مرور أكثر من 16 سنة على الاجتياح الأميركي، لا تزال أقل من 60 في المئة من الأراضي الأفغانية تحت سيطرة الحكومة أو نفوذها، وفقاً لأرقام صادرة عن حلف شمال الأطلسي (ناتو) فيما تسيطر «طالبان» وغيرها من المجموعات، أو تحاول السيطرة، على بقية المناطق.

ولدى كشفه عن استراتيجيته الجديدة لأفغانستان في آب (أغسطس) الماضي، قال ترامب إن الوجود العسكري الأميركي في أفغانستان سيبقى غير محدد الأمد وسط تصعيد واشنطن ضرباتها على معاقل الحركة. وكثفت الولايات المتحدة كذلك ضغوطها على باكستان المجاورة التي تتهمها بدعم «طالبان»، وجمدت مساعدات بملايين الدولارات لإسلام آباد في كانون الثاني (يناير) الماضي، وضغطت لإدراجها على لائحة الدول المتهمة بتمويل الإرهاب.

واستبعد ترامب الدخول في محادثات مع «طالبان» غداة هذه الاعتداءات، على رغم إصرار مسؤولين في وزارة الخارجية الأميركية على أنهم ما زالوا يأملون بإقناع الحركة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، وتستضيف العاصمة الأفغانية مؤتمر السلام في كابول اليوم، وتعهد الرئيس أشرف غني بأن حكومته ستقدم «في المؤتمر خطة سلام شاملة لطالبان وباكستان».