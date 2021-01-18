إصابة رابع وزير في الحكومة التشيكية بفيروس كورونا

أعلن وزير خارجية جمهورية التشيك توماس بتريتشيك الاثنين عن إصابته بفيروس كورونا المستجد عقب ظهور نتائج الفحوص الطبية التي جاءت إيجابية. وقال بتريتشيك (39 عاما) وهو رابع وزير يصاب بالفيروس، إنه "يشعر بالتعب، لكن لم تظهر عليه أعراض حادة". وأضاف: "احرصوا، احرصوا على المقربين منكم.. أتمنى أن يكون الجميع بصحة جيدة". وألغى الوزير اجتماعاته، إلا ما كان منها عبر الإنترنت. وسجلت التشيك حسب موقع "وورلد ميتر" حوالي 892 ألف إصابة بفيروس كورونا، وأكثر من 14 ألف وفاة.

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