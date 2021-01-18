إسبانيا تسجل زيادة قياسية في إصابات كورونا

أظهرت بيانات وزارة الصحة الإسبانية زيادة قياسية في إصابات فيروس كورونا مطلع الأسبوع الحالي. وأظهرت البيانات رصد قرابة 84300 حالة جديدة منذ يوم الجمعة الماضي، ما يرفع العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى مليونين و336451 حالة. وأضافت، أن عدد الوفيات زاد بـ455 حالة خلال الفترة ذاتها ليرتفع الإجمالي إلى 53769 وفاة. وأكدت الوزارة أن عدد الحالات الجديدة المسجلة خلال الأسبوعين الماضيين ارتفع إلى 689 من بين كل 100 ألف شخص من السكان، مقابل 575 من بين كل 100 ألف يوم الجمعة.

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