ترامب يوقع أمرًا تنفيذيًا لحماية بلاده من أنظمة الطائرات الصينية المسيرة

وقع الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يوجه الوكالات الأميركية بإزالة بعض أنظمة الطائرات بدون طيار صينية الصنع من أساطيل الحكومة من هذه الطائرات.ووجه ترامب جميع الوكالات الأميركية بتحديد المخاطر الأمنية التي يشكلها أسطول الطائرات بدون طيار الحكومي الحالي من الطائرات بدون طيار التي بنتها الشركات الصينية أو من قبل دول أخرى تندرج بين منافسي الولايات المتحدة. وفي الشهر الماضي أضافت وزارة التجارة الأميركية شركة SZ DJI Technology Co الصينية، أكبر شركة لتصنيع الطائرات بدون طيار في العالم، إلى القائمة السوداء الاقتصادية للحكومة الأميركية، إلى جانب عشرات الشركات الصينية الأخرى.

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