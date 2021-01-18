ترامب يتلقى ضربة من محاميه قبل محاكمته في مجلس الشيوخ

قال رودولف جيولياني، المحامي الشخصي للرئيس الأميركي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، إنه لن يكون جزءا من فريق الدفاع عن ترامب خلال محاكمته الثانية في مجلس الشيوخ.وأوضح جولياني، في تصريحات أدلى بها لشبكة "أي بي سي نيوز"، الأحد، أنه لا يستطيع أن يكون المستشار القانوني لترامب، لأنه تحدث في تجمع حاشد بالقرب من مبنى الكابيتول في صباح يوم 6 يناير، حيث واصل نشر مزاعم لا أساس لها عن تزوير الانتخابات الرئاسية.

وقال جولياني في وقت متأخر من مساء الأحد، "لأنني ألقيت خطابا سابقا (في التجمع)، فأنا شاهد، وبالتالي لا أستطيع المشاركة في المحكمة أو في غرفة مجلس الشيوخ".

الديمقراطيون يسعون إلى عزل ترامب قبل 20 يناير

وأكدت صحيفة "نيويورك تايمز"، الاثنين، أن جولياني لن يكون جزءا من الفريق القانوني لترامب لمحاكمة في مجلس الشيوخ، على الرغم من اجتماع جرى بينهما يوم السبت.وكان جولياني قد أعلن في وقت سابق أنه "جزء من فريق الدفاع عن ترامب في قضية العزل"، وقال إن الدفاع سيثبت أن ادعاءات الرئيس بتزوير الانتخابات ليست تحريضا على العنف.