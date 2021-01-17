قالت قناة "فوكس نيوز"، إن جون ماتزي رئيس شركة Parler، التي يستخدم أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تطبيقها على الإنترنت، اضطر للاختباء مع أسرته بسبب التهديدات ونقلت القناة، عن وثيقة قضائية قدمها محامي شركة Parler: "أفاد جون ماتزي مدير عام شركة بارلير، بأن العديد من موظفي هذه المؤسسة، يتعرضون للمضايقة ويصطدمون بالمعاملة العدائية، ويخشون على سلامتهم وسلامة عائلاتهم، وفي بعض الحالات اضطروا للفرار، من ولايتهم الأصلية هربا من المضايقات".

وتابعت الوثيقة: "أما ماتزي نفسه، فقد اضطر لترك منزله والاختباء مع أسرته، بعد تلقيه تهديدات بالقتل، وبسبب انتهاكات جدية لأمنه وسلامته الشخصية" وفي وقت سابق، قال ماتزي لهذه القناة التلفزيونية، إن مجموعة من الهاكر، نشرت العديد من كلمات المرور والمعلومات الشخصية الخاصة به، بما في ذلك عنوانه، وأكد أنه تلقى تهديدات "بالدخول من الباب الأمامي".

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