الرئيس التشادي يبحث مع وزير الدفاع الليبي مستجدات الأوضاع في ليبيا
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الرئيس التشادي يبحث مع وزير الدفاع الليبي مستجدات الأوضاع في ليبيا

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العرب اليوم - الرئيس التشادي يبحث مع وزير الدفاع الليبي مستجدات الأوضاع في ليبيا

الرئيس التشادي المشير إدريس ديبي إتنو
أنجامينا - العرب اليوم

التقى الرئيس التشادي المشير إدريس ديبي إتنو بالعاصمة أنجامينا بوزير الدفاع الليبي صلاح الدين علي النمروشي.وأشار موقع رئاسة تشاد اليوم، إلى أنه بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز التعاون بين تشاد وليبيا، إلى جانب مناقشة مستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية في ليبيا وتطوراتها، وسبل التعاون مع دول الجوار والاتحاد الأفريقي، والاتحاد الأوروبي وهيئة الأمم المتحدة، لمعالجة القضايا والملفات العالقة، وتعزيز المصالحة الوطنية بين الأشقاء الليبيين.كما بحث الجانبان خلال اللقاء محاربة الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة.

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الرئيس التشادي يبحث مع وزير الدفاع الليبي مستجدات الأوضاع في ليبيا الرئيس التشادي يبحث مع وزير الدفاع الليبي مستجدات الأوضاع في ليبيا



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