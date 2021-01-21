الاتحاد الأوروبي يدين الهجوم الانتحاري في بغداد

أدان الاتحاد الأوروبي بشدة الهجوم الانتحاري بساحة الطيران وسط العاصمة العراقية بغداد، وأسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وقدم المتحدث الرسمي الأوروبي للاتحاد تعازيه إلى أسر الضحايا، معربًا عن دعمه الكامل للسلطات العراقية في مكافحة التطرف والإرهاب.

قد يهمك ايضا:

الاتحاد الأوروبي يؤكّد أن تصنيف "أنصار الله" منظمة إرهابية سيؤدي إلى تعقيد جهود السلام

الاتحاد الأوروبي يطالب إيران بالعدول عن تخصيب اليورانيوم