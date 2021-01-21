بابا الفاتيكان يدين تفجيري بغداد ويعتبرهما «عملاً وحشياً عبثياً»

أعرب البابا فرنسيس عن «حزنه العميق» للتفجيرين اللذين وقعا في بغداد، اليوم (الخميس)، وأسفرا عن سقوط 32 قتيلاً على الأقل، واعتبرهما «عملاً وحشياً عبثياً»، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وفي برقية إلى الرئيس العراقي برهم صالح، قال بابا الفاتيكان الذي ينوي زيارة العراق في مارس (آذار) إنه «واثق من أن الجميع سيسعى لتخطي العنف بأخوة وتضامن وسلام». لكنه لم يشر إلى ما إذا كان التفجير سيؤثر على زيارته المرتقبة للعراق في مارس، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء.ومن المقرر أن يزور بابا الفاتيكان العراق من الخامس حتى الثامن من مارس، وستشمل جولته بغداد وأربع مدن أخرى، وهذه أول زيارة لبابا للفاتيكان إلى العراق.

ونشر الفاتيكان، أمس (الأربعاء)، معلومات لوجستية جديدة للصحافيين الذين يخططون لتغطية الزيارة، إلا أن مصادر قالت إنها قد تؤجَّل أو تُلغى في أي وقت بحسب الوضع الأمني أو الأوضاع الصحية المتعلقة بجائحة فيروس «كورونا».