قدم الاتحاد الأوروبى 500 ألف يورو كمساعدات طارئة لضحايا الزلزال الذي ضرب إقليم "سولاويسى الغربية" بإندونيسيا فى 15 يناير الجاري وبلغت شدته 6.2 درجة على مقياس ريختر وأسفر عن مقتل 90 شخصا على الأقل وشرد آلاف الأشخاص.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى إندونيسيا "فنسنت بيكيت" - حسبما ذكرت إذاعة "صوت إندونيسيا" اليوم الجمعة - إن هذه المساعدة تعد شكلا من أشكال تضامن الاتحاد الأوروبي مع إندونيسيا عقب سقوط عدد كبير من الأشخاص كضحايا للزلزال، مشيرا إلى أن العلاقات الوثيقة مع جاكرتا تشجعنا على تقديم يد المساعدة.

وأضافت الإذاعة أن نحو 300 ألف يورو من المساعدات موجهة لإندونيسيا من دائرة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية التابعة للمفوضية الأوروبية، في حين أن 200 ألف يورو موجهة من صندوق الطوارئ للإغاثة من الكوارث.. مشيرة إلى أنه سيتم توزيع المساعدات على نحو 24 ألف شخص في المناطق المتضررة جر