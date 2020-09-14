عزل 94 رئيس بلدية تابعة لحزب الشعوب الديمقراطي التركي خلال 5 سنوات

أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، عدد البلديات التابعة لحزب الشعوب الديمقراطي المعارض الموالي للأكراد، التي تم انتزاعها من قبضة الحزب خلال السنوات الأخيرة.وفي كلمته خلال حفل افتتاح دورة التفاوض في الأحداث الاجتماعية التي أقيمت في بلدة كيزيلجا حمام بالعاصمة أنقرة، ذكر صويلو أنه خلال الخمس سنوات الأخيرة تم فصل 94 رئيس بلدية من مناصبهم وتعيين وصاة عليها عوضا عنهم.

وقال صويلو: "ألا يوجد عاقل واحد داخل حزب الشعوب الديمقراطي الكردي هذا؟ شهد هذا العام التحاق 35 شخصا بصفوف العمال الكردستاني. قضينا على الروح المعنوية للتنظيم الإرهابي. ودعوني أوضح بالإحصاءات، لقد بلغت العقوبات التي أصدرتها المحاكم من الدرجة الأولى بحق 63 من رؤساء البلديات الذين تم إبعادهم عن مناصبهم خلال الفترة بين عامي 2014 و2019 نحو 628 عاما و908 أشهر و323 يوما، في حين بلغ إجمالي العقوبات النهائية المؤكدة منهم نحو 126 عاما و230 شهرا و62 يوما"

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