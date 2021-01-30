صادرت الجمارك في المطار الدولي الرئيسي في جنوب إفريقيا مئات آلاف العقاقير من دواء يزعم البعض أنه علاج "معجزة" لكوفيد – 19. وأعلنت شرطة جنوب إفريقيا أن العقاقير التي يشتبه بأنها من دواء "إيفرميكتين" وتصل قيمتها إلى 6 ملايين راند (نحو 400 ألف دولار) صودرت في مطار "جوهانسبرغ أور تامبو" الدولي في الأسبوعين الماضيين. وأشارت الشرطة إلى أنه تم القبض على ستة من المشتبه بتهريبهم العقاقير ووجهت إليهم تهمة "حمل أدوية غير مسجلة واستيرادها من دون ترخيص". وتابع أن العقاقير "يعتقد أنها استوردت بغرض بيعها وكانت ستستخدم في علاج كوفيد - 19". و"إيفرميكتين" دواء مضاد للطفيليات يزعم البعض أنه علاج محتمل لفيروس كورونا، ما أدى إلى ازدياد الطلب عليه رغم أن الدراسات تؤكد عدم وجود أدلة كافية للترويج له كعلاج لكوفيد-19. ويستخدم الدواء بشكل رئيسي لقتل الطفيليات مثل القمل عند الحيوانات والبشر، وتم توزيعه على نطاق واسع منذ التسعينات في جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا لعلاج "داء كلابية الذنب" أو "العمى النهري".

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