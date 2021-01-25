رئيس جنوب إفريقيا يدعو بايدن للتراجع عن الاعتراف بسيادة المغرب على الصحراء

دعا رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا نظيره الأمريكي جو بايدن، إلى التراجع عن "الاعتراف غير القانوني" بسيادة المغرب على الصحراء. وفي كلمة له أمام اللجنة التنفيذية الوطنية لـ"حزب المؤتمر الوطني الإفريقي"، دعا ارامافوزا الولايات المتحدة إلى "التراجع بسرعة عن الاعتراف غير القانوني وفرض سيادة المغرب على الصحراء". ورحب "بالالتزام الإيجابي وتجديد إشارات التعاون العالمي من قبل بايدن". وأعرب عن مخاوفه بشأن عدم إحراز تقدم في حل قضية الصحراء بطريقة تعترف بحق السكان المحليين في تقرير "المصير والاستقلال الكاملين"، مؤكدا أن جنوب إفريقيا ستكثف جهودها في الاتحاد الإفريقي.

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