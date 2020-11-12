رئيس جنوب أفريقيا يعلن تمديد حالة الطوارئ الصحية في البلاد

أعلن رئيس جمهورية جنوب أفريقيا، سيريل رامافوزا، عن تمديد حالة الطوارئ الصحية في بلاده حتى 15 من شهر ديسمبر المقبل واستعرض رامافوزا في خطاب متلفز الوضع الوبائي في بلاده ، معربًا عن أسفه لوفاة 20 ألفًا و 11 شخصًا بسبب فيروس كورونا منذ بداية هذا الوباء في جنوب أفريقيا وحذر من التراخي في مواجهة الفيروس، مؤكدًا الحاجة إلى اتخاذ تدابير لاحتواء ارتفاع الإصابات، قائلاً إنه "من أجل ذلك نقوم بتنفيذ خطة مواجهة إعادة التفشي التي تم تطويرها بالتعاون مع فريق مختص بهذا الأمر نُشر في جنوب البلاد من قبل منظمة الصحة العالمية" وحث رامافوسا المواطنين على توخي الحذر بشأن التجمعات مع اقتراب موسم الأعياد الشهر المقبل.