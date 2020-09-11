أحزاب ألمانية تشكك في الاتهامات المنسوبة لروسيا بتسميم نافالني

أنهى البرلمان الألماني اجتماعه اليوم دون الخروج بموقف جديد بشأن قضية المدون الروسي ألكسي نافالني، فيما شكك حزب "البديل من أجل ألمانيا" في صحة الاتهامات الموجهة لروسيا بتسميمه.وقال الرئيس المشارك لـ"البديل من أجل ألمانيا" تينو شروبالا، إنه لا يوجد دليل قاطعا على تورط موسكو في ما حدث لنافالني، مشددا على أن كل الاتهامات لروسيا بهذا الشأن هي سلسلة من الشكوك التي تفتقر للبراهين.وأضاف أن الاتهامات تندرج بالدرجة الأولى في سياق المساعي لإقناع ألمانيا بوقف مشروع "السيل الشمالي-2" للغاز بين روسيا وألمانيا، واستيراد غاز التكسير الأمريكي باهظ الثمن وعالي السمية.وقال: "السيل الشمالي سيوفر على الأقل أمن الطاقة خلال العقود القليلة القادمة".

من جانبها، شددت أميرة محمد علي النائبة عن حزب "اليسار" على ضرورة فتح تحقيق شامل في قضية نافالني واصفة إياها بـ"جريمة مروعة"، لكنها رفضت فكرة تعطيل "السيل الشمالي 2".واعتبرت أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يسعى إلى إرغام ألمانيا "على شراء غاز التكسير القذر".ولفتت إلى أن حقيقة أن الولايات المتحدة هي نفسها تستورد النفط الروسي تظهر أن المعايير المزدوجة تستخدم مرة أخرى، مضيفة: "الأمر لا يتعلق بحقوق الإنسان بل بالمصالح الاقتصادية".

قد يهمك أيضا:

البرلمان الألماني يصوّت على حظر "حزب الله" بأغلبية كبيرة على أراضي البلاد

لجنة الرياضة في البرلمان الألماني تؤكد أن الشكوك مازالت تحول حول استئناف البوندسليجا