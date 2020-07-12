كوريا الجنوبية تسجل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 13 الفا و 417 شخص وذكرت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس في البلاد ارتفع إلى 289 حالة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة يوم أمس، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية وأوضحت أن من بين الحالات الجديدة يوجد 21 حالة انتقال عدوى محليا و23 حالة قادمة من الخارج.

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