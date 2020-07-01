كوريا الجنوبية تسجل 51 إصابة جديدة بكورونا

سجلت كوريا الجنوبية 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد المصابين إلى 12850 وأفادت السلطات الصحية الكورية الجنوبية أنها لم تسجل أي حالة وفاة لتستقر حصيلة الوفيات عند 282 حالة، مشيرة إلى تماثل 76 حالة للشفاء ، ليصل إجمالي المتعافين إلى 11 ألفًا و613 حالة.