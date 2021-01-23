ثاني هزة أرضية في جورجيا خلال أسبوع

شهدت جورجيا، اليوم السبت، ثاني هزة أرضية منذ بداية الأسبوع، بدون ورود تقارير عن وقوع إصابات أو خسائر مادية. وكشف مرصد الزلازل الوطني الجورجي، أن زلزالا بقوة 3 درجات وفقا لمقياس ريختر وقع بجنوب شرقي البلاد، على بعد 58 كم من العاصمة تبليسي، في المكان ذاته الذي وقعت فيه هزة أرضية بنفس القوة يوم الأحد الماضي. وذكر المرصد أن بؤرة الزلزال كانت تقع على عمق 13 كم تحت الأرض.

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