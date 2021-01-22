زلزال يضرب سواحل المتوسط قبالة تركيا

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الجمعة، سواحل البحر المتوسط في تركيا. وذكر مرصد قنديللي للزلازل أن الزلزال ضرب البحر المتوسط صباح اليوم، وعلى عمق 13.8 كيلو متر تحت الأرض. وكان زلزال بقوة 3.9 درجة على مقياس ريختر ضرب مقاطعة مارماريس التابعة لمدينة موغلا التركية، أمس الخميس، وشعر به سكان المقاطعات المجاورة.