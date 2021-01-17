هزة أرضية بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر تضرب شمال شرقي أفغانستان

أعلن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، أن هزة أرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر ضربت شمال شرقي أفغانستان.وذكر المركز، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أنه تم تسجيل الهزة في وقت متأخر من مساء أمس السبت، ويقع مركزها على بعد 42 كيلومترا جنوب منطقة غورم في إقليم بدخشان شمال شرقي البلاد".وتابع: "وقعت الهزة على عمق 185 كيلومترا".ولم ترد معلومات حول سقوط ضحايا أو حدوث أضرار إثر الهزة.