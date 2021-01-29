وزير الخارجية الأمريكي يجري اتصالاً هاتفياً بوزير الشؤون الخارجية الهندي

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين اتصالاً هاتفياً اليوم، بوزير الشؤون الخارجية الهندي الدكتور س. جايشانكار، لبحث عددٍ من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وناقش الجانبان خلال الاتصال، سبل تعزيز الشراكة الأمريكية الهندية المتنامية، وجهود التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، والتطورات الإقليمية والخطوات التالية في توسع العلاقات الثنائية. وشدد وزير الخارجية الأمريكي على دور الهند شريكاً بارزاً للولايات المتحدة في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، مؤكداً أهمية العمل معاً لتوسيع التعاون الإقليمي.

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