وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره العراقي عددًا من القضايا المشتركة

أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي، أمس بنظيره العراقي فؤاد حسين، عن تعازيه لضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع الأسبوع الماضي في بغداد، وتبناه تنظيم داعش الإرهابي. وبحث الجانبان خلال الاتصال، سبل تعزيز الحوار الإستراتيجي، مؤكدين على المبادئ الأساسية التي اتفق عليها الجانبان في اتفاقية الإطار الإستراتيجي بين البلدين.

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