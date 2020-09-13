رحبت الولايات المتحدة، بإعلان صربيا نيتها تصنيف "حزب الله" "كيانا إرهابيا"، وذلك بموجب اتفاق تعاون اقتصادي أبرمته مؤخرا مع كوسوفو برعاية أميركية.وجاء في بيان الخارجية الأميركية أن "إعلان صربيا أنها ستصنف "حزب الله" بأكمله منظمة إرهابية خطوة بارزة أخرى تحد من قدرة تلك الجماعة المدعومة إيرانيا على العمل في أوروبا".وأضاف البيان أن "حزب الله" واصل التدبير لهجمات إرهابية في أوروبا وشراء معدات عسكرية وجمع التمويل".وكتب بومبيو أن عمليات "حزب الله" في أوروبا تتساقط كأحجار الدومينو، وأن "إعلان صربيا أنها ستصنفه منظمة إرهابية، يساعد في تقييد قدرة المنظمة الإرهابية على جمع الأموال والعمل في المنطقة. خطوة عظيمة من الرئيس الصربي!".

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