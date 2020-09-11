وزير المالية السابق يواجه تهمتين جديدتين بالفساد فى ماليزيا

أكد وزير المالية الماليزي السابق ليم غوان إنغ، براءته من تهمتي فساد جديدتين، قائلا إن "الإجراءات القانونية ضده كانت ذات دوافع سياسية قبل الانتخابات الوشيكة".وقال ليم في مؤتمر صحفي بعد جلسة الاستماع، إن "تهمتين جديدتين وجهتها لي اليوم الجمعة بالاستيلاء على ممتلكات ولاية بينانغ بقيمة 208.7 مليون رينجت (50.2 مليون دولار)، كانت عاملا يائسا تم توقيته قبل انتخابات 26 سبتمبر في ولاية صباح".

وأضاف: "لا أساس لهذه التهم على الإطلاق، ولها دوافع سياسية، وقد تم توقيتها لتشويه صورتي وتشويه سمعتي في الفترة التي سبقت انتخابات ولاية صباح، وربما انتخابات عامة وشيكة".ووجهت إلى وزير المالية السابق الشهر الماضي، ثلاث تهم بالفساد مرتبطة بفترة توليه منصب رئيس وزراء ولاية بينانغ من 2008 إلى 2018، قبل أن يصبح وزيرا للمالية، كما اتهمت زوجته بتلقي عائدات غير قانونية مرتبطة بمشروع بينانغ.

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