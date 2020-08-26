الخارجية الأميركية تصرح بومبيو أكد في الإمارات ضرورة مواجهة سلوك إيران الخبيث
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الخارجية الأميركية تصرح بومبيو أكد في الإمارات ضرورة مواجهة سلوك إيران "الخبيث"

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العرب اليوم - الخارجية الأميركية تصرح بومبيو أكد في الإمارات ضرورة مواجهة سلوك إيران "الخبيث"

وزارة الخارجية الأميركية
واشنطن - العرب اليوم

الخارجية الأميركية تصرح بومبيو أكد في الإمارات ضرورة مواجهة سلوك إيران "الخبيث"

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الخارجية الأميركية تصرح بومبيو أكد في الإمارات ضرورة مواجهة سلوك إيران الخبيث الخارجية الأميركية تصرح بومبيو أكد في الإمارات ضرورة مواجهة سلوك إيران الخبيث



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